Изменение госпрограммы: на развитие Дальний Восток получит 61,4 миллиарда
Правительство России изменило финансирование госпрограммы по
Правительство России изменило финансирование госпрограммы по
Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Изменение программы инициировало минвостокразвития, сообщает
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что приоритетные направления госпрограммы — развитие Сахалина и Курил,
«Госпрограмма скорректирована в соответствии с принятым бюджетом на 2018−2020 годы. Общий объём федерального финансирования без учёта зарезервированных на планы социального развития средств составит на ближайшие три года 61,4 миллиарда рублей: 2018 — 20,5 миллиарда рублей, 2019 — 20,6 миллиарда рублей, 2020 — 20,3 миллиарда рублей», — прокомментировал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Ряду инвестиционных проектов нужна нефинансовая поддержка. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную “дорожную карту” по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта. В “дорожные карты” войдет набор определённых мер и контрольных событий, а также будут указаны исполнители, ответственные за их проведение. Включение в госпрограмму повышает привлекательность проекта для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций и снижает риски административных барьеров», — объяснил Александр Галушка.
«Уже отобрано 199 приоритетных объектов и мероприятий социальной направленности, на которые выделяется 55,8 миллиарда рублей», — добавил Александр Галушка.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в феврале в Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. На финансирование объектов ДФО регионы планировали получить больше 55,5 миллиарда рублей.
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