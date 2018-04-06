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04:44 (мск), источник: Восток Медиа

Изменение госпрограммы: на развитие Дальний Восток получит 61,4 миллиарда

Правительство России изменило финансирование госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Изменения коснутся программы «дальневосточного гектара» и объёма экспортных сделок.

Источник: Восток Медиа

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Изменение программы инициировало минвостокразвития, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что приоритетные направления госпрограммы — развитие Сахалина и Курил, Комсомольска-на-Амуре, городов Свободный и Большой Камень. Также деньги выделят на инфраструктуру новых поселений на «дальневосточном гектаре». Ещё одно направление — точечное строительство социальных объектов, которые наиболее востребованы в регионах: Камчатская краевая больница, туберкулёзные диспансеры в Еврейской автономной области и в Хабаровске, школы и больницы на Курилах.

«Госпрограмма скорректирована в соответствии с принятым бюджетом на 2018−2020 годы. Общий объём федерального финансирования без учёта зарезервированных на планы социального развития средств составит на ближайшие три года 61,4 миллиарда рублей: 2018 — 20,5 миллиарда рублей, 2019 — 20,6 миллиарда рублей, 2020 — 20,3 миллиарда рублей», — прокомментировал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Деньги госпрограммы немного перераспределят между подпрограммами. Появятся также новые показатели по частным инвестпроектам. К 2025 году 43-м из них предоставят и нефинансовую поддержку. Объём инвестиций составит не меньше 476 миллиардов рублей, появятся почти пять тысяч рабочих мест.

«Ряду инвестиционных проектов нужна нефинансовая поддержка. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную “дорожную карту” по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта. В “дорожные карты” войдет набор определённых мер и контрольных событий, а также будут указаны исполнители, ответственные за их проведение. Включение в госпрограмму повышает привлекательность проекта для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций и снижает риски административных барьеров», — объяснил Александр Галушка.

Для территорий Арктической зоны России сформирован отдельный раздел по опережающему развитию. Ключевым условием для развития экономики регионов станет создание ТОР. В течение года дальневосточную госпрограмму скорректируют ещё раз. В ней отразят зарезервированные в законе о бюджете деньги на планы социального развития Дальнего Востока — 68,3 млрд рублей. На 2018 год — 33,7 миллиарда рублей, на 2019 — 17,7 миллиарда рублей, на 2020 — 16,9 миллиарда рублей. Их выделят после окончательного распределения денег по субъектам России.

«Уже отобрано 199 приоритетных объектов и мероприятий социальной направленности, на которые выделяется 55,8 миллиарда рублей», — добавил Александр Галушка.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в феврале в Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. На финансирование объектов ДФО регионы планировали получить больше 55,5 миллиарда рублей.

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