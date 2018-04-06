Застройщик ЖК «Царицыно» признан банкротом
Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК) — застройщика одного из крупнейших долгостроев столицы столичных долгостроев столицы ЖК «Царицыно». В отношении МХК открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 5 октября, передает ТАСС.
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