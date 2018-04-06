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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Застройщик ЖК «Царицыно» признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Московский комбинат хлебопродуктов» (МХК) — застройщика одного из крупнейших долгостроев столицы столичных долгостроев столицы ЖК «Царицыно». В отношении МХК открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 5 октября, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Строительство ЖК «Царицыно» на юго-востоке Москвы было анонсировано в 2006 году, закончить его рассчитывали к 2012 году. Сроки сдачи домов переносились, а в 2014 году у застройщика начались финансовые проблемы. МКХ учреждено ГК «Настюша» предпринимателя Игоря Пинкевича. Сейчас господин Пинкевич обвиняется в причастности к хищению 159 млн руб. и находится под арестом.

В ноябре к достройке ЖК была привлечена «РК-строй» (структура банка «Российский капитал»). На завершение проекта потребуется больше 60 млрд руб.

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