Застройщик ЖК «Царицыно» признан банкротом

Строительство ЖК «Царицыно» на юго-востоке Москвы было анонсировано в 2006 году, закончить его рассчитывали к 2012 году. Сроки сдачи домов переносились, а в 2014 году у застройщика начались финансовые проблемы. МКХ учреждено ГК «Настюша» предпринимателя Игоря Пинкевича. Сейчас господин Пинкевич обвиняется в причастности к хищению 159 млн руб. и находится под арестом.