В Узбекистане до приема экзаменов в вузы допустили только 57 зданий

Источник: Podrobno.uz

Раньше абитуриенты сдавали тесты при поступлении в вуз в основном в стенах самого учебного заведения. Начиная с этого года все экзамены пройдут по новой утвержденной схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее в режиме онлайн.

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Для этого в Каракалпакстане, во всех областях и городе Ташкенте были изучены павильоны с большой вместимостью, многоместные здания различных организаций и колледжей.

«В последний год для тестовых испытаний мы использовали более одной тысячи зданий, сейчас их количество серьезно сокращается. Так, например, всего отобрано 57 крупных зданий, из них самое маленькое вмещает 240 мест, самое большое — 6150. Сейчас всю подготовительную работу для принятия там экзаменов ведет Государственный центр тестирования совместно с хокимиятами областей и столицы», — отметил источник в ГЦТ.

По его словам, в Ташкенте, например, таким местом определены две площадки — павильоны «Узэкспоцентра» и колледж олимпийского резерва на Чиланзаре.

Кроме того, в этом году ожидается рекордное количество поступающих в вузы. По прогнозам, их число превысит 810 тысяч. Поэтому тестовые испытания, которые будут проводиться с 1 по 15 августа, пройдут в две смены. Первая начинается с 8 утра, вторая — с 15:00. Время и место проведения тестов указывается в пропуске абитуриентов.

«Каждый день в две смены среднее количество сдающих экзамены абитуриентов составит где-то 57−60 тысяч человек. Однако мы подстраховались и дополнительно подготовили еще 50 тысяч мест. Таким образом, общее число мест для проведения вступительных экзаменов в Ташкенте и регионах на сегодняшний день составляет 860 тысяч», — сообщил собеседник.

Еще одно важное нововведение — в этом году в республике серьезно сократили общее число тестовых заданий, которые необходимо сдать при поступлении в высшие учебные заведения. Теперь абитуриенты будут сдавать только 30 тестов по каждому направлению или всего 90 тестовых вопросов.