Отключения воды, газа и света в Челябинске 6 апреля
Список домов.
Список домов.
По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 6 апреля, не будет водоснабжения по адресам:
— 40-летия Победы, 24-а с 10 до 20 часов.
— Молодогвардейцев, 47-а, 49-б, 53, 55-а, 57-а/1, 57-а/2, 64-а, 64-б, 66, 66-а, 66-б, 68, 68-а, 68-б, 68-в, 68-д, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 70-г; Бр. Кашириных, 88 с 10 до 18 часов.
В Курчатовском районе запланировано отключение электроэнергии с 8 до 18 часов по улицам:
— пр. Победы, 360, 360-а, 362, 364, 366-б, 368, 368-а, 368-б, 370, 372;
В Ленинском районе сегодня не будет газа по адресу Гагарина, 32-а с 9 до 17 часов.
Запланировано отключение электричества с 8 до 18 часов по адресам:
— Бугурусланская, 27, 31, 33, 35; Новороссийская, 18, 20, 22; Фрунзе, 8−40; Маршальская, 3−17; Радищева, 17−31, 18−30, 37−51; Бобруйская, 31−37; Карельская, 1−16; Балхашская, 1−16; Седовцев, 17−27, 24−32; Гончаренко, 15−23; Дзержинского, 51−75; Первоконная, 1−13.
В Металлургическом районе будет прекращена подача электроэнергии с 9:30 до 12 часов в домах по адресам:
— 60 лет Октября, 8, 10, 22, 22-а; Дегтярева, 35-а.
В Советском районе 6 апреля плановые отключения ЖКХ не проводятся.
В Тракторозаводском районе будет прекращена подача электричества с 8 до 18 часов в домах по адресам:
— Котина, 7-а; Мамина, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 156−176; Танкистов, 122−136, 143−157; Катерная, 67−90;
В Центральном районе отключат свет в домах по улицам:
— пер. Ореховый, 5, 8, 10;
— 3-го Интернационала, 61-а, 63, 63-а, 65-а; Пермская, 51 с 8 до 13 часов;.
— Красноармейская, 21, 25−31, 39, 42; Нагорная, 39, 38−44/2 с 8 до 18 часов.
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