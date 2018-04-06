Утверждены правила освобождения от НДС импорта товаров в рамках ЕАЭС

Источник: Zakon.kz

Как отмечается, импорт товаров на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС освобождается от НДС при представлении деклараций по косвенным налогам по импортированным товарам в орган государственных доходов с соответствующими документами, предусмотренными данными правилами.

При импорте банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг представляются товаросопроводительные документы (в случае их наличия).

При импорте сырья для производства денежных знаков, осуществляемом Нацбанком РК и его организациями, представляются следующие документы:

подтверждение Национального Банка РК о предназначении ввозимого сырья для производства денежных знаков;

обязательство грузополучателя о целевом использовании сырья для производства денежных знаков.

При импорте товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной помощи в порядке, определяемом правительством республики, представляются следующие документы:

товаросопроводительные документы или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств с указанием статуса ввозимых товаров в качестве гуманитарной помощи;

подтверждение отправителя товаров, в том числе составленное на иностранном языке, подтверждающее факт безвозмездной передачи товаров;

обязательство получателя о целевом использовании товаров исключительно для гуманитарной помощи.

При импорте товаров, за исключением подакцизных, ввозимых по линии государств, правительств государств, международных организаций в целях благотворительной помощи, оказания технического содействия, представляются следующие документы:

для товаров, ввозимых в благотворительных целях по линии государств, правительств государств и международных организаций: товаросопроводительные документы или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств с указанием статуса ввозимого товара в благотворительных целях;

соответствующие соглашения, договоры, устанавливающие ввоз товаров в благотворительных целях;

для товаров, ввозимых в качестве технического содействия: товаросопроводительные документы или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств, в которых указываются наименование программы и реквизиты проекта (контракта) по техническому содействию, для выполнения которых осуществляется ввоз товаров;

копия проекта (контракта) по техническому содействию, для выполнения которого поставляются товары.

При этом компетентный орган с казахстанской стороны, контролирующий выполнение программы технического содействия, представляет информацию об исполнении проекта в орган государственных доходов. Для обеспечения идентификации ввозимых товаров товарам, предусмотренным к ввозу в представленных проектах, перечень товаров в данных проектах указываются отдельно.

При импорте товаров, осуществляемом за счет средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств и международных организаций, представляются следующие документы:

копия международного договора РК (при его наличии), заключенного с государством-членом ЕАЭС (или государствами-членами Евразийского экономического союза);

ЕАЭС (или Евразийского экономического союза); подтверждение международной организации об импорте товаров за счет средств предоставленного гранта — в случае предоставления гранта международной организацией без заключения международного договора;

товаросопроводительные документы с наличием ссылки на международный договор (в случае его заключения);

подтверждение бенефициара (грантополучателя) о ввозимых товарах.

При импорте товаров, ввезенных для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными в Казахстане, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, консульскими должностными лицами, консульскими служащими, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, и освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, представляются товаросопроводительные документы, а также обязательство получателя о целевом использовании ввозимых товаров исключительно для личного пользования.