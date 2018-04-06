Утверждены правила освобождения от НДС импорта товаров в рамках ЕАЭС

Как отмечается, импорт товаров на территорию Казахстана с территории государств-членов ЕАЭС освобождается от НДС при представлении деклараций по косвенным налогам по импортированным товарам в орган государственных доходов с соответствующими документами, предусмотренными данными правилами.
При импорте банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг представляются товаросопроводительные документы (в случае их наличия).
При импорте сырья для производства денежных знаков, осуществляемом Нацбанком РК и его организациями, представляются следующие документы:
При импорте товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной помощи в порядке, определяемом правительством республики, представляются следующие документы:
При импорте товаров, за исключением подакцизных, ввозимых по линии государств, правительств государств, международных организаций в целях благотворительной помощи, оказания технического содействия, представляются следующие документы:
При этом компетентный орган с казахстанской стороны, контролирующий выполнение программы технического содействия, представляет информацию об исполнении проекта в орган государственных доходов. Для обеспечения идентификации ввозимых товаров товарам, предусмотренным к ввозу в представленных проектах, перечень товаров в данных проектах указываются отдельно.
При импорте товаров, осуществляемом за счет средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств и международных организаций, представляются следующие документы:
При импорте товаров, ввезенных для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными в Казахстане, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, консульскими должностными лицами, консульскими служащими, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, и освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, представляются товаросопроводительные документы, а также обязательство получателя о целевом использовании ввозимых товаров исключительно для личного пользования.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.