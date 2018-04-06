В Омске весной подорожали мандарины и капуста
В мэрии Омска провели мониторинг цен за март на 40 разных продуктов из фиксированного набора.
В мэрии Омска провели мониторинг цен за март на 40 разных продуктов из фиксированного набора.
Согласно результатам резких скачков цен не зафиксировано. Однако некоторые продукты все же подорожали примерно на четверть. Так, на 26,7% выросла стоимость соленой рабы, на 25,9% подорожали мандарины, на 20,7% — белокочанная капуста.
В то же время, 17 различных продуктов стали дешевле. Более, чем 10% в цене потеряли макароны, гречка, подсолнечное масло, соль, сахар, мясо кур и свежие огурцы. Кроме того, подешевели по сравнению с февралем сырокопченые колбасы, молочные продукты, картофель, репчатый лук и апельсины.
Как пояснили в департаменте городской экономической политики, для мониторинга стоимость продуктов отслеживается в 12 торговых объектах — магазинах федеральных и локальных сетей, несетевых магазинах, нестационарных торговых объектах и одном из муниципальных рынков.
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