В Омске весной подорожали мандарины и капуста

Источник: Reuters

Согласно результатам резких скачков цен не зафиксировано. Однако некоторые продукты все же подорожали примерно на четверть. Так, на 26,7% выросла стоимость соленой рабы, на 25,9% подорожали мандарины, на 20,7% — белокочанная капуста.

В то же время, 17 различных продуктов стали дешевле. Более, чем 10% в цене потеряли макароны, гречка, подсолнечное масло, соль, сахар, мясо кур и свежие огурцы. Кроме того, подешевели по сравнению с февралем сырокопченые колбасы, молочные продукты, картофель, репчатый лук и апельсины.