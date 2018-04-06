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09:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске весной подорожали мандарины и капуста

В мэрии Омска провели мониторинг цен за март на 40 разных продуктов из фиксированного набора.

Источник: Reuters

Согласно результатам резких скачков цен не зафиксировано. Однако некоторые продукты все же подорожали примерно на четверть. Так, на 26,7% выросла стоимость соленой рабы, на 25,9% подорожали мандарины, на 20,7% — белокочанная капуста.

В то же время, 17 различных продуктов стали дешевле. Более, чем 10% в цене потеряли макароны, гречка, подсолнечное масло, соль, сахар, мясо кур и свежие огурцы. Кроме того, подешевели по сравнению с февралем сырокопченые колбасы, молочные продукты, картофель, репчатый лук и апельсины.

Как пояснили в департаменте городской экономической политики, для мониторинга стоимость продуктов отслеживается в 12 торговых объектах — магазинах федеральных и локальных сетей, несетевых магазинах, нестационарных торговых объектах и одном из муниципальных рынков.

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