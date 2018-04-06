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09:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В тепличных комплексах Башкирии выращивают пчёлоопыляемые овощи

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. На прилавках магазинов Уфы и республики появились свежие овощи местного производства. Немалую долю этой продукции составляют огурцы, томаты, перец, баклажаны тепличных хозяйств Уфимского, Туймазинского, Буздякского, Кармаскалинского районов.

При этом во многих из них переходят на производство экологически чистой, выращенной без применения химических препаратов продукции.

Так, в первом отделении тепличного комплекса совхоза «Алексеевский» Уфимского района выращивают пчёлоопыляемые огурцы. Здесь же на двух тысячах квадратных метров растут баклажаны. Работники шестого отделения занимаются выращиванием томатов. Преобладают сорта двух селекций — российской и голландской. Примечательно, что российский гибрид назван в честь танка-победителя Т-34. Из голландских преобладают «макцеза» и «тореро». Для любителей эксклюзивных сортов выращивают вишневидные томаты «черри».

Как рассказал управляющий отделением Асхат Шарафутдинов, томаты, как и огурцы с баклажанами, опыляются шмелями. Это первый признак экологической чистоты продукции, поскольку на обработанные химией растения насекомые не садятся и не опыляют их.

Во всех теплицах грунт как таковой теперь не используется, все овощи выращиваются на специальных субстратах. В настоящее время этой технологией пользуются все ведущие агропредприятия мира. У субстрата лучшая управляемость: требуется меньший объем полива, проще поддерживать чистоту и стерильность, что исключает возникновение заболеваний, эффективнее контроль за ростом растений и их подкормка.

То же и с поливом: используется исключительно малообъемная капельная технология, на которую комбинат перешел семь лет назад. Благодаря этому, каждому растению подается сбалансированное питание, а кроме того, происходит экономия удобрений. Все питательные растворы рассчитываются специалистами на компьютерах.

«Сейчас мы осваиваем светокультуру. Это когда огурцы растут при круглосуточном освещении — свет подается и ночью. Разумеется, урожайность при такой технологии выращивания значительно больше», — рассказал главный агроном тепличного хозяйства Ульфат Муханов.

Для борьбы с вредителями на комбинате используется еще одна передовая технология — биозащита. Она заключается в том, что вредителей не травят химией, а уничтожают с помощью специальных насекомых, сообщил сотрудник газеты «Уфимские нивы» Эдуард Байков.

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