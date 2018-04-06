В тепличных комплексах Башкирии выращивают пчёлоопыляемые овощи

При этом во многих из них переходят на производство экологически чистой, выращенной без применения химических препаратов продукции.

Так, в первом отделении тепличного комплекса совхоза «Алексеевский» Уфимского района выращивают пчёлоопыляемые огурцы. Здесь же на двух тысячах квадратных метров растут баклажаны. Работники шестого отделения занимаются выращиванием томатов. Преобладают сорта двух селекций — российской и голландской. Примечательно, что российский гибрид назван в честь танка-победителя Т-34. Из голландских преобладают «макцеза» и «тореро». Для любителей эксклюзивных сортов выращивают вишневидные томаты «черри».

Как рассказал управляющий отделением Асхат Шарафутдинов, томаты, как и огурцы с баклажанами, опыляются шмелями. Это первый признак экологической чистоты продукции, поскольку на обработанные химией растения насекомые не садятся и не опыляют их.

Во всех теплицах грунт как таковой теперь не используется, все овощи выращиваются на специальных субстратах. В настоящее время этой технологией пользуются все ведущие агропредприятия мира. У субстрата лучшая управляемость: требуется меньший объем полива, проще поддерживать чистоту и стерильность, что исключает возникновение заболеваний, эффективнее контроль за ростом растений и их подкормка.

То же и с поливом: используется исключительно малообъемная капельная технология, на которую комбинат перешел семь лет назад. Благодаря этому, каждому растению подается сбалансированное питание, а кроме того, происходит экономия удобрений. Все питательные растворы рассчитываются специалистами на компьютерах.

«Сейчас мы осваиваем светокультуру. Это когда огурцы растут при круглосуточном освещении — свет подается и ночью. Разумеется, урожайность при такой технологии выращивания значительно больше», — рассказал главный агроном тепличного хозяйства Ульфат Муханов.