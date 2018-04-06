В тепличных комплексах Башкирии выращивают пчёлоопыляемые овощи
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. На прилавках магазинов Уфы и республики появились свежие овощи местного производства. Немалую долю этой продукции составляют огурцы, томаты, перец, баклажаны тепличных хозяйств Уфимского, Туймазинского, Буздякского, Кармаскалинского районов.
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