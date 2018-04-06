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10:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сельские жители будут платить за вывоз ТКО

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Российской Федерации вводится институт региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, на которых возлагается задача производить сбор и утилизацию мусора на всей территории региона, в том числе в сельской местности.

В городах операторы перезаключат договора с компаниями, уже работающими на этом рынке.

Регоператоры должны ориентироваться на раздельный сбор отходов, переработку и утилизацию, от них ожидаются соответствующие инвестиционные проекты. «Обычного захоронения мусора уже недостаточно для поддержания экологии», — отметили в Минприроды РБ.

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Как сообщила замминистра Наталья Логунова, к началу апреля ведомство отобрало региональных операторов четырех основных зон. «Это большое событие, мы тщательно к нему готовились, разработали более 20 нормативно-правовых актов, уложились в срок. Во многих регионах конкурсы все еще не проведены, а данная программа реализуется под ответственность губернаторов», — сообщила чиновница.

«Сейчас начинается работа по заключению договоров, по установлению тарифов в каждой зоне. Работа регоператоров начнется 1 января 2019 года, жители начнут получать квитанции со строчкой услуг регоператора», — сообщила начальник отдела экологического надзора Фларида Ремизова. Значительные перемены коснутся сельской местности, где проживает 40% населения Башкирии. Во многих деревнях вывоз мусора не производится, сельчане выбрасывают отходы на свалку у населенного пункта. «Жители сел, как и городов, будут заключать договора с регоператором и вносить плату за ликвидацию мусора. Система меняется по всей стране, ее становление, возможно, займет не один год, но пути назад уже нет», — подчеркнули в Минэкологии.

В конкурсе по отбору регоператоров участвовали компании с республиканской «пропиской».

«Данный рынок малопривлекателен для компаний со стороны: требования к регоператорам жесткие, а условия везде разные — в республике есть и бездорожье, и труднодоступные населенные пункты, но обслуживать надо всех», — прокомментировали в ведомстве.

Регоператором уфимской зоны стало МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», нефтекамской — ООО «Дюртюлиметеоводстрой», октябрьской — туймазинское ООО «Экология Т», стрелитамакской — ишимбайская компания «Эко-сити». Конкурс по самой маленькой зоне — «ЗАТО Межгорье» с населением около 1,5 тысяч человек, назначен на 24 апреля.

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