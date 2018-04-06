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10:50 (мск), источник: Tengrinews

Новые развязки в Алматы. Ожидаемый эффект и сроки сдачи

В Алматы продолжается строительство новых развязок. В городском акимате корреспонденту Tengrinews.kz рассказали о том, когда объекты будут сданы в эксплуатацию и какой эффект от них увидят горожане.

Источник: Tengrinews
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Так, в декабре 2019 года городские власти планируют сдать в эксплуатацию развязку на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом. Сейчас там ведутся работы по устройству буронабивных свай, сооружению подпорных стен, ростверков и железобетонных опор эстакады.

Также устанавливается основание под сооружение пролетного строения съезда эстакады № 5, ведутся работы по переустройству сетей водопровода и канализации, выносу газопровода среднего давления и электроснабжению.

По информации городского акимата, развязка на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом увеличит пропускную способность на 18 процентов и разгрузит улично-дорожную сеть в центральной части города.

Также ожидается улучшение экологической обстановки в городе и сокращение уровня ДТП. В декабре этого года ожидается сдача в эксплуатацию развязки на проспекте Назарбаева, а именно его пробивка до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути.

На сегодняшний день там выполнены работы по устройству всех семи опор в полном объеме. Сейчас там выполняются работы по монтажу металлического пролетного строения эстакады и устройству основания под фундаменты лестничного схода.

В акимате утверждают, что после пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова центральная часть города разгрузится на 20 процентов. Также будет создан дополнительный транспортный коридор, связывающий центр с северными районами города.

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