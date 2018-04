Недостроенные бизнес-центры предлагают переделать в «общаги» для казахстанских студентов

«Нужно учитывать и то, что они хотят вместе готовиться к лекциям и экзаменам, вместе проводить свободное время, вместе участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, активно общаться с друзьями, сокурсниками и родственниками, придумывать необычные идеи, воплощать их в проекты и предлагать новые продукты и инновации. Следовательно, у них есть потребность не только в ночлежке, но и в общественных пространствах. С другой стороны, там, где уместны услуги за плату, есть возможности и для бизнеса. Немаловажным является и грамотное использование бюджетных средств в целях получения максимума эффекта при минимуме затрат. Поэтому обеспечить 75 тысяч студентов современными общежитиями до 2022 года на деле непростая задача. Мы считаем, нужно объединить усилия всех заинтересованных сторон для эффективного решения данной задачи. А это можно сделать на основе принципов Do It Together, то есть «действуя вместе», — отметил он.