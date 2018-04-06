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12:25 (мск), источник: Tengrinews

Недостроенные бизнес-центры предлагают переделать в «общаги» для казахстанских студентов

Казахстанским студентам предлагают в качестве общежитий переделанные пустующие бизнес-центры и жилые комплексы. Такую идею озвучил исполнительный директор АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Талгат Турсынбаев, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По его словам, можно также использовать здания, находящиеся в залоге у банков. Достаточно лишь достроить или сделать реконструкцию этих объектов.

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«Достроить здания и перепрофилировать их в общежития намного дешевле, нежели строить от фундамента. К тому же само здание может оставаться в собственности застройщика и перейти учебному заведению по завершении срока договора ГЧП. Существенно сократить расходы можно, если строить здания по принципу социокультурных хабов, создавая на первых этажах общественные пространства и условия для бизнеса, получения дополнительных источников доходов. Тогда студенты могут получить максимально комфортную инфраструктуру при невысокой стоимости проживания, а владелец здания не будет нести убытки», — добавил эксперт Центра ГЧП.

Идею поддержал директор строительной компании Сайран Адбурасулов. По его словам, здания можно спокойно перепрофилировать.

«Подход, предлагаемый Центром ГЧП, как раз и позволяет нам быстро отбить свои деньги. Ведь государство будет возмещать наши затраты не только на строительство, но и на эксплуатацию достроенных объектов, получая доходы от дополнительных услуг для студентов», — сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Талгат Матаев подчеркнул, что студентам нужна не только комната с койкой, но и весь комплекс услуг: бесплатный Интернет, столовые, магазины, аптеки, прачечные и многое другое.

«Нужно учитывать и то, что они хотят вместе готовиться к лекциям и экзаменам, вместе проводить свободное время, вместе участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, активно общаться с друзьями, сокурсниками и родственниками, придумывать необычные идеи, воплощать их в проекты и предлагать новые продукты и инновации. Следовательно, у них есть потребность не только в ночлежке, но и в общественных пространствах. С другой стороны, там, где уместны услуги за плату, есть возможности и для бизнеса. Немаловажным является и грамотное использование бюджетных средств в целях получения максимума эффекта при минимуме затрат. Поэтому обеспечить 75 тысяч студентов современными общежитиями до 2022 года на деле непростая задача. Мы считаем, нужно объединить усилия всех заинтересованных сторон для эффективного решения данной задачи. А это можно сделать на основе принципов Do It Together, то есть «действуя вместе», — отметил он.

Ранее аким Астаны Асет Исекешев предложил заселять студентов в отели и хостелы.

«Дело в том, что сейчас в городе более 100 беззвездных отелей и хостелов с фондом около девяти тысяч койко-мест, в рамках которых по модели ГЧП можно обслуживать студентов. Это позволит сэкономить деньги и время. Соответствующее предложение мы отработаем с Министерством образования», — сказал аким.

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