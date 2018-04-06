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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Советник президента по интернету рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ (проект Mail.ru Group).

Источник: РИА "Новости"

«Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — сказал он «Интерфаксу».

Он добавил, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80−90% пользователей рунета. «Доступа не будет у 80−90% пользователей. Сильно зависит от того, как будет Telegram противодействовать», — сказал Клименко, добавив, что осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимально.

В пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. «На основании ст. 15.4 федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — указано в сообщении Роскомнадзора.

Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования — в случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

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