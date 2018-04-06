Дороги в каком районе Екатеринбурга избавят от ям
Рабочие уже приступили к избавлению улиц от выбоин.
Рабочие уже приступили к избавлению улиц от выбоин.
Екатеринбург начал избавляться от уличных ям. Дорожные службы уже начали вести работы в одном из районов города, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в
Так, традиционно выбоины заполняются холодным асфальтом или смесью, приготовленной в специальном механическом агрегате — рециклере. Такая установка помогает временно заделывать ямы, обычно ее используют в период между ремонтными работами — с октября по май. Прошлогодние куски асфальта и битума срезают и помещают в рециклер, где их смешивают и подоргревают до 140 градусов. Таким способом уже были заделаны выбоины на улицах Челюскинцев, Февральской революции и Радищева.
Кроме того, с начала апреля начали применять другую технологию, по которой ямы заделывают при помощи добавления в срезку асфальтобетонной смеси арталена — специального жидкого химического состава. На территории ВИЗа такой способ начали применять впервые. Он позволяет дорожным «заплаткам» быстрее застывать и увеличивает срок их службы.
Отметим, что рабочие дорожных служб ежедневно объезжают район, чтобы узнать, на каких участках дорожного полотна есть ямы. Также дефекты выявляют инспекторы службы заказчика
Отметим, что совсем недавно оказалось испорчено дорожное полотно на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова. Уложенный зимой булыжник вздулся и образовал бугор, который мешает проехать автомобилям.
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