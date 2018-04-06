Вторую очередь ТЭС в Крыму рассчитывают ввести во второй половине года

Источник: РИА "Новости"

«Что касается второй очереди, там есть вопрос, связанный с вводом в эксплуатацию окончательную для второй очереди, то есть бумажный ввод в эксплуатацию, потому что технические работы выполнены… Зачастую так происходит, что очень длительный процесс занимает согласование всех необходимых документов, корректировка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее. Считается объект введенным окончательно уже после того как получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — пояснил Новак.

Министр подчеркнул, что компания «Технопромэкспорт», строящая электростанции, выполняет свои работы строго про графику. «Там речь идет именно о схеме выдачи мощности (электросетей к ТЭС — ред.) и подводке газопроводов», — отметил Новак.

«Второе полугодие. Будем стараться, безусловно, все, кто работает с этим: и “Черноморнефтегаз”, и “Крымэнерго” — это структуры, которые осуществляют строительство схемы выдачи мощности и подводку газопроводов от магистральных газопроводов. В первую очередь от скорости их согласования необходимых документов все будет зависеть», — ответил Новак на вопрос, сохраняется ли пока срок ввода второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года.