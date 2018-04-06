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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Вторую очередь ТЭС в Крыму рассчитывают ввести во второй половине года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Технические работы по газопроводам и электросетям для Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической в Симферополе выполнены, осталось оформление необходимых документов по этой инфраструктуре, Минэнерго РФ рассчитывает на ввод второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается второй очереди, там есть вопрос, связанный с вводом в эксплуатацию окончательную для второй очереди, то есть бумажный ввод в эксплуатацию, потому что технические работы выполнены… Зачастую так происходит, что очень длительный процесс занимает согласование всех необходимых документов, корректировка проектно-сметной документации, прохождение Главгосэкспертизы, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и так далее. Считается объект введенным окончательно уже после того как получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — пояснил Новак.

Министр подчеркнул, что компания «Технопромэкспорт», строящая электростанции, выполняет свои работы строго про графику. «Там речь идет именно о схеме выдачи мощности (электросетей к ТЭС — ред.) и подводке газопроводов», — отметил Новак.

«Второе полугодие. Будем стараться, безусловно, все, кто работает с этим: и “Черноморнефтегаз”, и “Крымэнерго” — это структуры, которые осуществляют строительство схемы выдачи мощности и подводку газопроводов от магистральных газопроводов. В первую очередь от скорости их согласования необходимых документов все будет зависеть», — ответил Новак на вопрос, сохраняется ли пока срок ввода второй очереди ТЭС во второй половине 2018 года.

Входящая в «Ростех» компания «Технопромэкспорт» строит в Крыму Балаклавскую и Таврическую ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.

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