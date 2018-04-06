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17:02 (мск), источник: Деловое сообщество

Аэропорт Платов свяжут с Ростовом и Новочеркасском новые маршруты

С 30 апреля начнет работать новый автобусный маршрут № 700, который соединит Ростов-на-Дону и аэропорт Платов.

На нем будет работать подвижной состав большой вместимости в количестве 12 единиц, который проследует от Привокзальной площади по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, а далее — по федеральной трассе М-4 «Дон».

При этом промежуточные остановки будут только на Пригородном автовокзале, возле старого аэропорта на проспекте Шолохова и в посёлке Красный Колос. Тариф будет устанавливать перевозчик самостоятельно в соответствии с 220-ФЗ.

Также с 30 апреля начнет работу маршрут № 800, который соединит Платов с Новочеркасском, на нем будут работать по 2 автобуса средней и малой вместимости.

Конкурс на оба маршрута уже объявлен в министерстве транспорта Ростовской области. Среди требований к подвижному составу — работа бесплатного Wi-Fi, продажа билетов через Интернет, а также оснащение датчиками ГЛОНАСС.

Сейчас аэропорт Платов связан с Ростовом-на-Дону микроавтобусами маршрутов № 285 и № 286 Государственного Унитарного АТП Ростовской области. Они работают от Привокзальной площади и Старого Автовокзала на проспекте Шолохова.

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