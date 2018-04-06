Аэропорт Платов свяжут с Ростовом и Новочеркасском новые маршруты
С 30 апреля начнет работать новый автобусный маршрут № 700, который соединит
С 30 апреля начнет работать новый автобусный маршрут № 700, который соединит
На нем будет работать подвижной состав большой вместимости в количестве 12 единиц, который проследует от Привокзальной площади по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, а далее — по федеральной трассе М-4 «Дон».
При этом промежуточные остановки будут только на Пригородном автовокзале, возле старого аэропорта на проспекте Шолохова и в посёлке Красный Колос. Тариф будет устанавливать перевозчик самостоятельно в соответствии с 220-ФЗ.
Также с 30 апреля начнет работу маршрут № 800, который соединит Платов с Новочеркасском, на нем будут работать по 2 автобуса средней и малой вместимости.
Конкурс на оба маршрута уже объявлен в министерстве транспорта Ростовской области. Среди требований к подвижному составу — работа бесплатного
Сейчас аэропорт Платов связан с
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