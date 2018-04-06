В Узбекистане повышается тариф на вывоз мусора
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственное производственное управление «Махсустранс» уведомляет о повышении тарифов по вывозу твердых бытовых отходов с 1 апреля 2018 года.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственное производственное управление «Махсустранс» уведомляет о повышении тарифов по вывозу твердых бытовых отходов с 1 апреля 2018 года.
Бюджетные и хозрасчетные организации будут платить за один кубометр твердых бытовых отходов 46 788 сумов 30 тийин. До повышения эта услуга составляла 41,9 тысяч сумов. Тариф за вывоз нечистот повысился до 17 484 сумов 22 тийин.
Вывоз твердых бытовых отходов с мусороперегрузочных станций (с Яшнабодского, Яккасаройского и Юнусабадского МПС) до свалки «Ахангаран» автомобилями НД-310 (центровозами) составит 13 013,65 сумов за одну тонну.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.