В Узбекистане повышается тариф на вывоз мусора

Источник: Podrobno.uz

Тариф за вывоз бытовых отходов с населения повысился до 3900 сумов с каждого проживающего в квартире человека. Ранее эта сумма составляла 3,5 тысячи сумов.

Бюджетные и хозрасчетные организации будут платить за один кубометр твердых бытовых отходов 46 788 сумов 30 тийин. До повышения эта услуга составляла 41,9 тысяч сумов. Тариф за вывоз нечистот повысился до 17 484 сумов 22 тийин.