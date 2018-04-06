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13:46 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане повышается тариф на вывоз мусора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Государственное производственное управление «Махсустранс» уведомляет о повышении тарифов по вывозу твердых бытовых отходов с 1 апреля 2018 года.

Источник: Podrobno.uz
Тариф за вывоз бытовых отходов с населения повысился до 3900 сумов с каждого проживающего в квартире человека. Ранее эта сумма составляла 3,5 тысячи сумов.

Бюджетные и хозрасчетные организации будут платить за один кубометр твердых бытовых отходов 46 788 сумов 30 тийин. До повышения эта услуга составляла 41,9 тысяч сумов. Тариф за вывоз нечистот повысился до 17 484 сумов 22 тийин.

Вывоз твердых бытовых отходов с мусороперегрузочных станций (с Яшнабодского, Яккасаройского и Юнусабадского МПС) до свалки «Ахангаран» автомобилями НД-310 (центровозами) составит 13 013,65 сумов за одну тонну.

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