На ремонт коллектора в Таганроге уйдет три месяца
По информации администрации города Таганрога, на завершение обследования главного коллектора, составление смет, получение положительного заключения и государственную экспертизу уйдет около 20 дней. Ремонт будет длиться три месяца.
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