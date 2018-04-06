На ремонт коллектора в Таганроге уйдет три месяца

«Санация аварийного участка протяженностью более 1,4 тыс. м. И диаметром в 1,5 см будет проводиться новыми трубами, которые смонтируют на резьбовых соединениях», — указано в тексте ведомства.

На ремонт предполагают потратить около 110 тыс. рублей за погонный м. Всего по согласованию губернатора выделено до 200 млн рублей. В первую очередь планируется закрыть участки на ул. С. Шило.