Салют на 9 Мая обойдётся бюджету Перми в 699 тысяч рублей

Наименьшую цену за проведение салюта предложил «Фойер-Пермь» — 699 тыс. руб., что ниже максимальной стоимости контракта на 29% или 281 тыс. руб. В результате победителем была признана пермская компания, а «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» с предложением в 700 тыс. руб. досталось второе место.

Отметим, в этом году по сравнению с аналогичной прошлогодней закупкой начальная цена контракта снизилась с 1,2 млн руб. до 980 тыс. руб. Количество запускаемых фейерверочных шаров сократилось с 880 до 700, а продолжительность фейерверка — с десяти до семи минут. Ранее в агентстве социокультурных проектов «Новому компаньону» сообщили, что «исходя из опыта проведения городских праздничных фейерверков, оптимальная длительность салюта составляет семь минут. В соответствии с количеством минут рассчитано количество залпов, отражённое в техническом задании. При этом зрелищность и насыщенность фейерверка останется на прежнем высоком уровне».