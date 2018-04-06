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15:25 (мск), источник: NewsKo

Салют на 9 Мая обойдётся бюджету Перми в 699 тысяч рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми подвело итоги запроса котировок на проведение фейерверка в День Победы.

Всего поступило семь заявок: от ООО «Огни Большого Праздника» (Пермь), ООО «Фойер-Пермь» (Пермь), ООО «Феникс» (Сергиев Посад), ООО «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» (Чебоксары), ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев), ООО «ПИРО-КЛАСС» (Москва) и ООО «Лазер Сити 96» (Екатеринбург).

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Наименьшую цену за проведение салюта предложил «Фойер-Пермь» — 699 тыс. руб., что ниже максимальной стоимости контракта на 29% или 281 тыс. руб. В результате победителем была признана пермская компания, а «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» с предложением в 700 тыс. руб. досталось второе место.

Отметим, в этом году по сравнению с аналогичной прошлогодней закупкой начальная цена контракта снизилась с 1,2 млн руб. до 980 тыс. руб. Количество запускаемых фейерверочных шаров сократилось с 880 до 700, а продолжительность фейерверка — с десяти до семи минут. Ранее в агентстве социокультурных проектов «Новому компаньону» сообщили, что «исходя из опыта проведения городских праздничных фейерверков, оптимальная длительность салюта составляет семь минут. В соответствии с количеством минут рассчитано количество залпов, отражённое в техническом задании. При этом зрелищность и насыщенность фейерверка останется на прежнем высоком уровне».

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