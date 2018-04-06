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16:50 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре начался ремонт 30 участков дорог

Работы выполняются в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Проект реализуют в Краснодарском крае уже второй год подряд. Контракт с Минтрансом был заключен сроком на 7 лет. Программа предусматривает трехуровневое финансирование из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

В прошлом году были отремонтированы 46 участков дорог. Правда, с некоторыми из них все же возникли проблемы, они были связаны с соблюдением сроков. Сейчас с обстоятельствами и последствиями разбираются чиновники на местном уровне.
Недочеты, к счастью, не отразились на дальнейшем финансировании программы. В этом году Краснодарский край снова получил 1,877 млн рублей. На эти деньги в краевой столице приведут в порядок 63 участка дорог.

Интересно отметить, что в прошлом году для того, чтобы краснодарцы могли сами следить за соблюдением сроков ремонта и знать, какие улицы и когда могут быть перекрыты, на стартовой странице официального сайта мэрии был опубликован подробный график.

В этом году после модернизации портала, найти его очень сложно. И это при том, что общественный контроль неоднократно приносил плоды: краснодарцы выявляли факты укладки асфальта в лужи, принимали активное участие в выборе тех участков дорог, которые больше других нуждаются в ремонте и т. д.

В итоге на данный момент известно, что ремонт уже начался на 30 улицах из 63.

— В их числе Железнодорожная, Товарная, Бершанская, Стахановская… Много работ будет в пригороде. Уже приступили в Индустриальном, Старокорсунской и Новознаменском. Специалисты снимают старое дорожное покрытие, меняют при необходимости бордюры на новые, на отдельных участках уже начали асфальтировку, — сообщил у себя на странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

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