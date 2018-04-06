Беларусь будет экспортировать в Китай еще больше молока
Для того чтобы белорусам было проще входить на рынок, оператором поставок белорусской продукции станет совместное предприятие в Шанхае.
Для того чтобы белорусам было проще входить на рынок, оператором поставок белорусской продукции станет совместное предприятие в Шанхае.
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на 100 миллионов долларов США, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Первоначальные планы были в том, чтобы нарастить до 100 миллионов долларов экспорт всей сельхозпродукции.
Молоко идет на Восток
Именно молоко в минувшем году стало третьим по объему экспорта в Китай продуктом после калия и нефтепродуктов, обойдя даже машиностроение. В 2016 году экспорт Беларуси в КНР достиг рекордных 3,5 миллиарда долларов.
«Кто быстрее туда попадет, тот и займет свои ниши на этом рынке. Китай потребляет миллионы тонн той продукции, которую мы умеем производить», — пояснил Заяц перспективность китайского рынка.
Он признал, что работы в КНР очень много. В Китае уже работают «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», а компания «Беллакт» выходит на рынок с детским питанием. Молоко до недавнего времени можно было купить только в северных провинциях, но сейчас география распространения белорусских продуктов расширяется.
И молоко, и мясо
Два мясокомбината — «Велес-Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат» — сертифицированы для поставок мясной продукции в КНР. Первая партия могилевского мяса предприятия уже отправлена в Китай.
Возможно, вскоре и продукция птицефабрик сможет поставляться в Китай. В апреле в Беларусь приедет с визитом группа китайских специалистов для сертификации птицефабрик.
«Выходить на китайский рынок непросто», — отметил министр. Чтобы скоординировать эту работу, Беларусь и Китай создают совместное предприятие в Шанхае, которое станет оператором поставок белорусской продукции в Китай.
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