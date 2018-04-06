Названа самая красивая купюра в мире, выпущенная в 2017 году
Эксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот.
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Эксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот.
Международное общество банкнот (IBNS) подвело итоги ежегодного конкурса. Звание «Банкнота года — 2017» эксперты присудили купюре в 10 швейцарских франков.
На лицевой стороне купюры изображены руки с дирижерской палочкой, на обратной — железная дорога. В прошлом году победа тоже досталась швейцарской купюре — тогда это была 50-франковая банкнота.
В конкурсе участвовали купюры, впервые выпущенные в оборот. В 2017 году таковых оказалось 170, среди финалистов — 40 франков (Джибути), 10 фунтов (Шотландия), 1000 песо (Аргентина), 2000 рублей (Россия), 20 долларов (Соломоновы острова) и др.
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