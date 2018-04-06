Володин призвал поддержать попавший под санкции бизнес
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российский бизнес, попавший под западные санкции.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российский бизнес, попавший под западные санкции.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих России. В том числе ограничения введены против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». В число подвергнутых рестрикциям попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Мотивируя санкции, в США вновь обвинили Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке режима Башара Асада в Сирии, а также в очередной раз вспомнили российских хакеров. Вячеслав Володин, комментируя данное решение журналистам, напомнил, что власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли.
Он пояснил, что вопрос будет обсуждаться «со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест».
Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны.
Решения, принятые в отношении российского бизнеса, еще раз говорят о том, что «и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление нашей страны и экономики», считает Володин. При этом предыдущие меры Россия преодолела, да и последовавшие ограничения тоже не дали результатов. Новые санкции в отношении ведущих предпринимателей страны он оценил как «признание эффективности их бизнеса» со стороны властей США.
— Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны, — считает председатель Госдумы.
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