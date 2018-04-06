Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
6 апреля, источник: Российская газета

Володин призвал поддержать попавший под санкции бизнес

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российский бизнес, попавший под западные санкции.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Кто попал в санкционный список США

Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих России. В том числе ограничения введены против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». В число подвергнутых рестрикциям попали, в частности, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Мотивируя санкции, в США вновь обвинили Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке режима Башара Асада в Сирии, а также в очередной раз вспомнили российских хакеров. Вячеслав Володин, комментируя данное решение журналистам, напомнил, что власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли.

— Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны, — заявил глава нижней палаты парламента.

Он пояснил, что вопрос будет обсуждаться «со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест».

Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Решения, принятые в отношении российского бизнеса, еще раз говорят о том, что «и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление нашей страны и экономики», считает Володин. При этом предыдущие меры Россия преодолела, да и последовавшие ограничения тоже не дали результатов. Новые санкции в отношении ведущих предпринимателей страны он оценил как «признание эффективности их бизнеса» со стороны властей США.

— Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны, — считает председатель Госдумы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Шайба Капризова вывела ЦСКА вперед в серии Кубка Гагарина со СКА
Маэстро Паулс страдает от духовной нищеты и комплекса шпиономании
Взаимные санкции РФ и Запада
Санкции против РФ стоили миру $60 млрд
МИД Австрии предложил схему по снятию санкций с России
Саркози призвал отменить санкции против России
FT: санкции в отношении России будут продлены на полгода
В США не намерены отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Ученые: торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе
Назван самый богатый человек Европы
Эксперты определили самую красивую денежную купюру в мире
106-летний мужчина ежегодно бьет экстрим-рекорды в день рождения
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас! Соперников круче и скандальнее не найти во всем мире смешанных единоборств
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь