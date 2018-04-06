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21:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван новый богатейший человек Европы

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters
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Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE. Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 миллиарда долларов.

В списке самых богатых людей мира глава LVMH занял четвертую строчку. Лидерами этого рейтинга остаются глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Самым богатым человеком России остается председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 19,3 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге он занимал 47 место.

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