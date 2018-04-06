Назван новый богатейший человек Европы

Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE. Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 миллиарда долларов.