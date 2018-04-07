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14:18 (мск), источник: Новый Калининград

Мешать благоустройству не будут: Гольдман заявил о договоренности с рыночными торговцами

Гарри Гольдман уверен, что с предпринимателями с Центрального рынка удалось договориться так, чтобы они впредь не мешали благоустройству улицы Профессора Баранова. Такое мнение вице-премьер озвучил в пятницу, 6 апреля, после встречи с коммерсантами.

Источник: Новый Калининград

По словам Гарри Гольдмана, предпринимателям с Центрального рынка пообещали организовать разгрузку товара с другой стороны от улицы Баранова.

«Центральный рынок берет на себя организацию этих вещей. Ничего страшного в этом не вижу, что на время благоустройства возможны неудобства. Их интересовала возможность подъезда транспорта для выгрузки-погрузки товаров. В принципе, мешать благоустройству никто не будет», — заявил Гольдман.

При этом вице-премьер заявил, что парковок вдоль рынка на улице Баранова не предусмотрено. Однако коммерсантам рассказали, где в других местах будут организованы автостоянки, а также пообещали дать возможность в будущем определенные часы по пешеходной зоне подъезжать к своим павильонам для разгрузки товара.

Напомним, в среду, 4 апреля, на отрезке улицы Профессора Баранова появились металлические ограждения — рабочие начали готовиться к благоустройству территории. Несмотря на то, что на сайте горадминистрации было размещено предупреждение о грядущих работах и перекрытии движения, коммерсанты уверяют, что для них эти перемены стали полной неожиданностью. Они самостоятельно сдвинули в сторону забор, не позволяющий проезд автотранспорта. Коммерсантов больше всего волновал тот факт, что из проекта благоустройства улицы Баранова пропала автостоянка возле Центрального рынка.

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