Мешать благоустройству не будут: Гольдман заявил о договоренности с рыночными торговцами

По словам Гарри Гольдмана, предпринимателям с Центрального рынка пообещали организовать разгрузку товара с другой стороны от улицы Баранова.
«Центральный рынок берет на себя организацию этих вещей. Ничего страшного в этом не вижу, что на время благоустройства возможны неудобства. Их интересовала возможность подъезда транспорта для выгрузки-погрузки товаров. В принципе, мешать благоустройству никто не будет», — заявил Гольдман.
При этом вице-премьер заявил, что парковок вдоль рынка на улице Баранова не предусмотрено. Однако коммерсантам рассказали, где в других местах будут организованы автостоянки, а также пообещали дать возможность в будущем определенные часы по пешеходной зоне подъезжать к своим павильонам для разгрузки товара.
Напомним, в среду, 4 апреля, на отрезке улицы Профессора Баранова появились металлические ограждения — рабочие начали готовиться к благоустройству территории. Несмотря на то, что на сайте горадминистрации было размещено предупреждение о грядущих работах и перекрытии движения, коммерсанты уверяют, что для них эти перемены стали полной неожиданностью. Они самостоятельно сдвинули в сторону забор, не позволяющий проезд автотранспорта. Коммерсантов больше всего волновал тот факт, что из проекта благоустройства улицы Баранова пропала автостоянка возле Центрального рынка.
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