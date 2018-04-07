Мешать благоустройству не будут: Гольдман заявил о договоренности с рыночными торговцами

Источник: Новый Калининград

По словам Гарри Гольдмана, предпринимателям с Центрального рынка пообещали организовать разгрузку товара с другой стороны от улицы Баранова.

«Центральный рынок берет на себя организацию этих вещей. Ничего страшного в этом не вижу, что на время благоустройства возможны неудобства. Их интересовала возможность подъезда транспорта для выгрузки-погрузки товаров. В принципе, мешать благоустройству никто не будет», — заявил Гольдман.

При этом вице-премьер заявил, что парковок вдоль рынка на улице Баранова не предусмотрено. Однако коммерсантам рассказали, где в других местах будут организованы автостоянки, а также пообещали дать возможность в будущем определенные часы по пешеходной зоне подъезжать к своим павильонам для разгрузки товара.