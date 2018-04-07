В 2019 году в Воронеже построят две новые школы
В 2019 году в Воронеже должны построить две школы. Первую — в Боровом, вторую — в жилом массиве «Олимпийский».
В 2019 году в Воронеже должны построить две школы. Первую — в Боровом, вторую — в жилом массиве «Олимпийский».
На сайте госзакупок появились два соответствующих тендера от горадминистрации общей суммой 1,3 млрд рублей.
Первый тендер — возведение школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Боровое. Максимальная цена контракта составляет 679,1 млн рублей. На возведение второй школы, также на 1,1 тыс. мест, согласно заявке планируется потратить 574 млн рублей. Вторая школа должна быть построена в жилом массиве Олимпийский.
По документам, обе школы должны быть построены к 31 августа 2019 года. Подрядчиков определят аукционы, которые пройдут 27 апреля.
В том же 2019 году в Воронеже должна появиться еще одна школа. Учебное заведение на 1,2 тыс. мест будет располагаться на улице Артамонова. На строительные работы подрядчик получит больше 743 миллионов рублей. Строительство школы будет проходить в три этапа, первый начнется уже в мае текущего года.
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