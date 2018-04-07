Строительство завода BMW под Калининградом могут начать в этом году

«Надеюсь, сейчас закончатся переговоры с BMW, в этом году BMW может начать строительство», — сказал он.

Ранее сообщалось, что BMW выбрал Калининградскую область для строительства своего завода полного цикла. Площадкой для него может стать индустриальный парк Храброво. Контракт по строительству завода планируют подписать в 2018 году.

Как ранее сообщал Алиханов, регион, помимо выделения инфраструктуры, готов вложить в развитие площадки BMW еще около 250 млн рублей. По его оценке, при благоприятных условиях завод могут построить в течение двух лет.

В 2013 году «Автотор» и BMW подписали пакет соглашений, создали совместную компанию, дочернее предприятие которой зарегистрировали в Калининграде. В целях дальнейшего развития производства автомобилей в РФ между BMW и российским холдингом заключили соглашение о создании полнопрофильного производства в Калининградской области.