Эксперты прогнозируют подорожание шоколада
Растущие цены на
Растущие цены на
В Центре исследований кондитерского рынка сообщили, что причиной повышения цен станет плохой урожай какао
В прошлом году цены на какао падали до минимальных за 10 лет значений — около 2 тысяч долларов.
При этом страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность запрета продажи шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5% продукта. Автором инициативы стала Белоруссия.
Сейчас в среднем россиянин съедает в год около 5 килограмма шоколада, а цена за плитку колеблется до 50 до 250 рублей.
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