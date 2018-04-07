Эксперты прогнозируют подорожание шоколада

Источник: AP 2018

В Центре исследований кондитерского рынка сообщили, что причиной повышения цен станет плохой урожай какао из-за засушливой погоды в Кот-д’Ивуаре и Гане.

В прошлом году цены на какао падали до минимальных за 10 лет значений — около 2 тысяч долларов.

При этом страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность запрета продажи шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5% продукта. Автором инициативы стала Белоруссия.