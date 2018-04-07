Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
01:09 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты прогнозируют подорожание шоколада

Растущие цены на какао-бобы скажутся на цене шоколада и шоколадных изделий, которые продаются в России, передает НСН.

Источник: AP 2018
Читайте также
Шоколад, который выглядит слишком красиво, чтобы его есть (фото)

В Центре исследований кондитерского рынка сообщили, что причиной повышения цен станет плохой урожай какао из-за засушливой погоды в Кот-д’Ивуаре и Гане.

В прошлом году цены на какао падали до минимальных за 10 лет значений — около 2 тысяч долларов.

При этом страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность запрета продажи шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5% продукта. Автором инициативы стала Белоруссия.

Сейчас в среднем россиянин съедает в год около 5 килограмма шоколада, а цена за плитку колеблется до 50 до 250 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России бушует эпидемия гриппа и ОРВИ
Кто придет на смену Табакову
США ввели самые серьезные санкции против России за четыре года
Ученые: торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе
В Госдепе разъяснили значение санкций против российских граждан
Назван самый богатый человек Европы
Эксперты определили самую красивую денежную купюру в мире
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь