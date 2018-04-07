Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США

Источник: РИА "Новости"

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Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже на 20 процентов (до 9,6 доллара за акцию) на фоне санкций.

Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными.

«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. (…) Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами», — передает его слова ТАСС.

Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры.

Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.