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01:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США

Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Forbes.

Источник: РИА "Новости"
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Кто попал в санкционный список США

Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже на 20 процентов (до 9,6 доллара за акцию) на фоне санкций.

Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными.

«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. (…) Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами», — передает его слова ТАСС.

Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры.

Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.

Ранее Вашингтон внес ряд российских бизнесменов в санкционный список.

Черный список США: кто на этот раз попадает под санкции?
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00:57 (мск)© Ньюстюб
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