Дерипаска обеднел на миллиард долларов из-за санкций США
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Forbes.
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Forbes.
Как отмечает издание, это произошло
Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными.
«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. (…) Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами», — передает его слова ТАСС.
Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры.
Ранее Вашингтон внес ряд российских бизнесменов в санкционный список.
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