Близ Воронежа строят новый животноводческий комплекс для варащивания телят
Бычков будут приобретать у молочных хозяйств и откармливать на предприятии.
Бычков будут приобретать у молочных хозяйств и откармливать на предприятии.
Врио губернатора Александр Гусев встретился с главой ГК «Заречное» Сергеем Ниценко. Последний сообщил, что в Рамонском районе скоро должен появиться новый животноводческий комплекс. Планируется, что там будут выращивать телят.
Строительство объекта началось в октябре 2017 года.
— Проект позволит дополнительно производить до 42,5 тыс. голов. Его особенность в том, что бычков планируется приобретать у молочных хозяйств в первые дни их жизни. Таким образом производители молока избавят себя от издержек по вынужденному содержанию скота, — сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.