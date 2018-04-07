Близ Воронежа строят новый животноводческий комплекс для варащивания телят

Врио губернатора Александр Гусев встретился с главой ГК «Заречное» Сергеем Ниценко. Последний сообщил, что в Рамонском районе скоро должен появиться новый животноводческий комплекс. Планируется, что там будут выращивать телят.

— Проект позволит дополнительно производить до 42,5 тыс. голов. Его особенность в том, что бычков планируется приобретать у молочных хозяйств в первые дни их жизни. Таким образом производители молока избавят себя от издержек по вынужденному содержанию скота, — сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.