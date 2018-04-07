Нацбюро статистики Молдовы уточнило данные: Цены выросли меньше, чем было заявлено

Поскольку цены на продовольственные и непродовольственные товары в январе и феврале остались неизменными, скорректированы были только показатели, касающиеся тарифов на услуги. Их изменение сказалось в целом на динамике инфляции, отразив замедление ее темпов. В частности, ранее сообщалось, что, инфляция в Молдове в январе 2018 г. составила 0,4%, а за последние 12 мес. — 6,5% (январь 2017 — январь 2018 г.). В то же время, как отмечалось, инфляция в Молдове в феврале 2018 г. составила 0,2%, в целом с начала года — 0,6%, а за последние 12 мес. (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) — 5,4%.