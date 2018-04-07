Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана
Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Россию было поставлено 4041 тонна молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие 5 лет.
Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта.
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