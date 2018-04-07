Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:27 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане появится первая в истории экономическая зона для рыбоводства

Одна из главных задач СЭЗ — создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих хозяйств.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане будет создана первая в истории свободная экономическая зона «Балик ишлаб чикарувчи» для развития рыбоводства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ее организуют на базе имущества, земельного участка и водоемов, переданных решением суда хокимияту Куйичирчикского района Ташкентской области. Срок функционирования СЭЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления.

Читайте также
В Яшнабадском районе Ташкента строят военный городок

В течение всего срока работы на территории зоны будут действовать особый налоговый, таможенный и валютный режимы. Все предприятия в зависимости от объема инвестиций будут освобождены на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды. Также они получат и ряд таможенных преференций.

Так, например, если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на 5 лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на 7 лет, от 10 миллионов долларов — на 10 лет.

Одна из главных задач СЭЗ — создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих хозяйств.

Также она займется созданием современных комплексов по переработке рыбы, производству рыбной продукции — консервов, икры, муки, деликатесов для удовлетворения, в первую очередь, потребности населения, а также последующего экспорта в сопредельные страны.

Еще одно направление — организация деятельности современного инкубационного цеха по выпуску племенных пород мальков, увеличение объемов производства молоди рыб, модернизацию и реконструкцию действующих прудов по выращиванию рыбопосадочного материала.

Напомним, что в прошлом году в Узбекистане было выращено порядка 85 тысяч тонн рыбы. Всего в стране работают свыше 3600 рыбхозов, а общая площадь водоемов, занятых под выращивание рыбной продукции превышает 595 тысяч гектар.

При этом доля рыбы в общем потреблении узбекистанцев крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек съедает 35−40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов.

По словам экспертов, в основном проблемы возникают из-за неэффективного использования водоемов, компании практически не внедряют ведущий международный опыт и новые технологии разведения рыбы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Перекресток цивилизаций: как живут узбеки в Рязани
Мирзиёев задумался о реформе правительства
США ввели самые серьезные санкции против России за четыре года
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Шесть человек погибли при пожаре в Приморье
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Путин рассказал об особом культурном коде россиян
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь