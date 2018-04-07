Еще полмиллиарда выделят на льготные перевозки на Дальний Восток

Источник: ДЕЙТА

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, правительством дано поручение дополнительно разобраться по вопросу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства России.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей — для Дальнего Востока.