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14:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на аварийных участках появятся новые светофоры

В Красноярске на аварийных участках установят новые светофоры. Из бюджета выделено 6,9 миллионов рублей.

Как сообщают в городской администрации, устройства появятся минимум на 15-ти участках улиц. В основном это места, где часто происходят ДТП.

На Взлётке, в Северном, а также на ул. Калинина планируют установить трёхсекционные светофоры, подключенные к системе АСУДД (она позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации на дороге) и оснащённые звуковыми сигналами.

Возле «Арены Платинум», на ул. Урванцева и ул. Крупской появятся односекционные мигающие устройства перед пешеходными переходами, которые будут предупреждать водителей, что впереди «зебра».

Мэрия ищет подрядчика для установки новых светофоров. Торги проходят на официальном сайте госзакупок. Работы нужно будет окончить 30 сентября 2018 года. Начальная цена контракта — 6,9 миллионов рублей.

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