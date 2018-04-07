В Красноярске на аварийных участках появятся новые светофоры

Как сообщают в городской администрации, устройства появятся минимум на 15-ти участках улиц. В основном это места, где часто происходят ДТП.

На Взлётке, в Северном, а также на ул. Калинина планируют установить трёхсекционные светофоры, подключенные к системе АСУДД (она позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации на дороге) и оснащённые звуковыми сигналами.

Возле «Арены Платинум», на ул. Урванцева и ул. Крупской появятся односекционные мигающие устройства перед пешеходными переходами, которые будут предупреждать водителей, что впереди «зебра».