На линии Хабаровск — Фуюань будет меньше теплоходов

— Сейчас они ведут переговоры со своими службами, чтобы на сезон одно из этих двух оставить, — говорит Игорь Меерсон. — Получится или нет, неясно. Наши китайские коллеги, как всегда, молчат. Они взяли паузу и мы, «Компас» и «Хабаровскводтранс» — это теплоход «70 лет Победы» — даже не знаем сегодня расписание движения судов. Варианты есть, но они никем не согласованы и не подписаны. Мы обратились к китайской стороне, написали письмо в канцелярию мэра города Фуюань, чтобы они хоть какую-то информацию дали о дате начала навигации и по будущему расписанию движения судов. Но за три недели до открытия сезона — тишина. Пока не знаем, как всё будет работать, но надо понимать китайцев и их менталитет, привычку вести дела. Они всё будут делать в оставшиеся перед навигацией последние два-три дня. Такой, получается, не русский, а китайский «авось».