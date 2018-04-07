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09:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На линии Хабаровск — Фуюань будет меньше теплоходов

Два китайских «Лунтана» выработали ресурс и подлежат списанию.

Источник: Хабаровский край сегодня

Международная линия Хабаровск-Фуюань во время предстоящей навигации по Амуру может остаться без двух теплоходов типа «Лунтан».

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, с российской стороны к работе в сезон готовы пять теплоходов «Полесье», а у его коллег по ту сторону реки возникли проблемы: два судна типа «Лунтан» подлежат списанию, и речникам из КНР их нечем заменить.

— Сейчас они ведут переговоры со своими службами, чтобы на сезон одно из этих двух оставить, — говорит Игорь Меерсон. — Получится или нет, неясно. Наши китайские коллеги, как всегда, молчат. Они взяли паузу и мы, «Компас» и «Хабаровскводтранс» — это теплоход «70 лет Победы» — даже не знаем сегодня расписание движения судов. Варианты есть, но они никем не согласованы и не подписаны. Мы обратились к китайской стороне, написали письмо в канцелярию мэра города Фуюань, чтобы они хоть какую-то информацию дали о дате начала навигации и по будущему расписанию движения судов. Но за три недели до открытия сезона — тишина. Пока не знаем, как всё будет работать, но надо понимать китайцев и их менталитет, привычку вести дела. Они всё будут делать в оставшиеся перед навигацией последние два-три дня. Такой, получается, не русский, а китайский «авось».

Напомним, начало пригородной навигации на Амуре у Хабаровска в этом году назначено на 28 апреля. Как ранее заявил директор «Амурских пассажирских перевозок», стоимость поездки на теплоходе на дачи у дальневосточной столицы и между населенными пунктами края в этом году повышаться не будет.

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