На линии Хабаровск — Фуюань будет меньше теплоходов
Два китайских «Лунтана» выработали ресурс и подлежат списанию.
Два китайских «Лунтана» выработали ресурс и подлежат списанию.
Международная линия
— Сейчас они ведут переговоры со своими службами, чтобы на сезон одно из этих двух оставить, — говорит Игорь Меерсон. — Получится или нет, неясно. Наши китайские коллеги, как всегда, молчат. Они взяли паузу и мы, «Компас» и «Хабаровскводтранс» — это теплоход «70 лет Победы» — даже не знаем сегодня расписание движения судов. Варианты есть, но они никем не согласованы и не подписаны. Мы обратились к китайской стороне, написали письмо в канцелярию мэра города Фуюань, чтобы они хоть
Напомним, начало пригородной навигации на Амуре у Хабаровска в этом году назначено на 28 апреля. Как ранее заявил директор «Амурских пассажирских перевозок», стоимость поездки на теплоходе на дачи у дальневосточной столицы и между населенными пунктами края в этом году повышаться не будет.
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