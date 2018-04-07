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10:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

В Нижнем Новгороде отремонтируют фасад здания НГТУ

Объявлен конкурс на проведение работ по капитальному ремонту.

В Нижнем Новгороде отремонтируют фасад первого учебного корпуса здания НГТУ на улице Минина.

Это следует из содержания документа, размещенного на сайте госзакупок.

Подрядчику предлагается осуществить ремонт за 12,5 млн рублей в течение 60 дней с момента заключения заказа.

В рамках контракта, кроме шпатлевки и окраски фасадов, необходимо также будет заменить окна и отремонтировать бетонные ступени.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься по 27 апреля.

Напомним, фасад усадьбы Пальцевой отреставрируют к июню 2018 года.

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