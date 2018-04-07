В Нижнем Новгороде отремонтируют фасад здания НГТУ
Объявлен конкурс на проведение работ по капитальному ремонту.
Объявлен конкурс на проведение работ по капитальному ремонту.
В Нижнем Новгороде отремонтируют фасад первого учебного корпуса здания НГТУ на улице Минина.
Это следует из содержания документа, размещенного на сайте госзакупок.
Подрядчику предлагается осуществить ремонт за 12,5 млн рублей в течение 60 дней с момента заключения заказа.
В рамках контракта, кроме шпатлевки и окраски фасадов, необходимо также будет заменить окна и отремонтировать бетонные ступени.
Документы на участие в конкурсе будут приниматься по 27 апреля.
Напомним, фасад усадьбы Пальцевой отреставрируют к июню 2018 года.
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