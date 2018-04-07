Фасады кафе и магазинов в Калининграде будут оформлять по единым правилам

Источник: Клопс.ru

Разработанный КБ «Стрелка» дизайн-код опубликован на сайте городской администрации. Речь идет о своде правил, определяющих оформление и порядок размещения элементов городской среды в едином стиле. Они касаются рекламных вывесок и фасадов зданий, за внешний вид которых отвечают владельцы малого бизнеса.

«То, что на сегодняшний день разрабатывается, включает в себя, в том числе, и ранее выполненные в Калининграде наработки. Это правила рекламы, типы и виды рекламных конструкций, вопросы, связанные с внешним обликом объектов городской среды, ранее разработанные колористические схемы. И, безусловно, все это сейчас модернизируется в лучшую сторону с учетом мирового опыта», — отметил Артур Крупин, заместитель главы администрации Калининграда председатель комитета архитектуры и строительства.

В администрации также сообщили, что некоторым предпринимателям нужно будет добавить ряд элементов в оформлении, другим — полностью заменить облицовку. Все новые проекты оформления фасадов, которые только обсуждаются, необходимо создавать по единому дизайн-коду. В противном случае их не согласуют.