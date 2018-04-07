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17:57 (мск), источник: Клопс.ru

Фасады кафе и магазинов в Калининграде будут оформлять по единым правилам

Владельцы малого бизнеса, занимающие первые этажи в домах Калининграда, должны будут оформлять их в соответствии с обликом города. Об этом на встрече с предпринимателями заявил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Клопс.ru

Разработанный КБ «Стрелка» дизайн-код опубликован на сайте городской администрации. Речь идет о своде правил, определяющих оформление и порядок размещения элементов городской среды в едином стиле. Они касаются рекламных вывесок и фасадов зданий, за внешний вид которых отвечают владельцы малого бизнеса.

«То, что на сегодняшний день разрабатывается, включает в себя, в том числе, и ранее выполненные в Калининграде наработки. Это правила рекламы, типы и виды рекламных конструкций, вопросы, связанные с внешним обликом объектов городской среды, ранее разработанные колористические схемы. И, безусловно, все это сейчас модернизируется в лучшую сторону с учетом мирового опыта», — отметил Артур Крупин, заместитель главы администрации Калининграда председатель комитета архитектуры и строительства.

В администрации также сообщили, что некоторым предпринимателям нужно будет добавить ряд элементов в оформлении, другим — полностью заменить облицовку. Все новые проекты оформления фасадов, которые только обсуждаются, необходимо создавать по единому дизайн-коду. В противном случае их не согласуют.

Артур Крупин добавил, что поработать над оформлением нужно, прежде всего, тем предпринимателям, чьи компании находятся на маршрутах ЧМ-2018: Ленинский проспект, проспект Мира, улицы Невского и Черняховского.

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