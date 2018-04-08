В Беларуси начнут иначе формировать цены на лекарства
Чиновники собираются повысить доступность лекарственных препаратов через взаимодействие с производителями.
Чиновники собираются повысить доступность лекарственных препаратов через взаимодействие с производителями.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Беларуси собираются внедрить систему референтного ценообразования на лекарства, сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович.
Чиновник пояснил, что ранее в стране был проведен мониторинг, который показал: высокую стоимость препаратам назначают чаще сами производители. Дело в том, что розничные и оптовые цены в республике регулируются, в отличие от цен производителей.
«МАРТ собирается повысить доступность лекарств. Поэтому будет введен механизм ограничения роста стоимости препаратов через регистрацию отпускных цен белорусских производителей и иностранных», — заметил Владимир Колтович.
Ведомство уже предложило Минздраву разработать перечень жизненно важных лекарств. После будут определен перечень референтных стран и разработаны методические рекомендации по экономическому обоснованию цены белорусского и иностранного производителей.
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