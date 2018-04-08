В Беларуси начнут иначе формировать цены на лекарства

Беларусь будет экспортировать в Китай еще больше молока

Чиновник пояснил, что ранее в стране был проведен мониторинг, который показал: высокую стоимость препаратам назначают чаще сами производители. Дело в том, что розничные и оптовые цены в республике регулируются, в отличие от цен производителей.