Модные бренды уличили в дискриминации женщин

Источник: AP 2018

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После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.

В издании Conde Nast гендерный разрыв в оплате труда составил 36,9 процента. При сравнении средних почасовых ставок, оказалось, что женщины получают 83 цента, выполняя тот же объем работы, за который мужчинам платят 1,40 доллара.

В Conde Nast это объяснили тем, что большую часть руководящих должностей в компании занимают сотрудники мужского пола, в то время, как женщин нанимают в основном на низшие должности. Три четверти работающих на таких должностях — женщины.

Аналогичным образом, сотрудницы марки Karen Millen получают в два раза меньше, чем сотрудники. Гендерный разрыв в оплате труда у производителя женского белья Victoria’s Secret составил 19 процентов, у люксового бренда Burberry — 26 процентов.