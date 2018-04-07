Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
7 апреля, источник: Lenta.Ru

Модные бренды уличили в дискриминации женщин

В большинстве британских компаний в индустрии моды мужчины и женщины получают разную зарплату. Об этом сообщает New York Times.

Источник: AP 2018
Читайте также
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчин

После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.

В издании Conde Nast гендерный разрыв в оплате труда составил 36,9 процента. При сравнении средних почасовых ставок, оказалось, что женщины получают 83 цента, выполняя тот же объем работы, за который мужчинам платят 1,40 доллара.

В Conde Nast это объяснили тем, что большую часть руководящих должностей в компании занимают сотрудники мужского пола, в то время, как женщин нанимают в основном на низшие должности. Три четверти работающих на таких должностях — женщины.

Аналогичным образом, сотрудницы марки Karen Millen получают в два раза меньше, чем сотрудники. Гендерный разрыв в оплате труда у производителя женского белья Victoria’s Secret составил 19 процентов, у люксового бренда Burberry — 26 процентов.

В апреле стало известно, что подавляющее большинство обложек известных модных журналов, включая Vogue и Harper’s Bazaar, в 2017 году было отснято фотографами мужского пола. По информации издания Fashionista, 153 журнала разместили работы мужчин на первых страницах своих выпусков, что составило 86,3 процента от общего числа фотоснимков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни»
МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй о помощи с визой
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
Спорт
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини «Зенит» уже по-настоящему злит даже самых преданных
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь