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07:44 (мск), источник: Kazinform

Ранее проблемный маслозавод в ЗКО отправляет продукцию на экспорт

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Теректинский маслозавод, ранее носивший название «Батыс Кунбагыс», после смены хозяина заработал на экспорт. На официальной презентации после модернизации завода побывал аким ЗКО Алтай Кульгинов, передает корреспондент «Казинформ».

Источник: Kazinform

В прошлом проблемный маслозавод «Батыс Кунбагыс» с новым хозяином и новым названием «Теректинский маслозавод» обрел новую жизнь. Прежнее оборудование, оказавшееся непригодным для переработки местного подсолнечника, заменили, а также построили новые цеха.

«Мы увеличили производительность в два раза. Если раньше перерабатывали 70 тонн сырья за сутки с выходом масла до 20 тонн, то сейчас вышли на прием сырья до 144 тонн и производство масла до 50 тонн. На это ушло четыре года, — рассказывает управляющий директор Теректинского маслозавода Касым Искаков. — Построили паровую котельную, цех экстракции и обрушки — для очистки семечек. Новые запчасти для оборудования приобрели в Чехии, в целом провели глубокую модернизацию производства».

Технологию производства растительного масла из подсолнечника полностью поменяли.

«Если раньше выход масла из подсолнечника был 30%, то сейчас подняли до 44%. Когда принимали объект, приняли только долги перед “КазАгро” в размере 1 млрд 500 млн тенге. На сегодня мы погасили 200 млн и вложили в модернизацию собственные средства — 1 млрд. Стоимость проекта в целом сейчас составляет 2 млрд 300 млн тенге. Это укладывается в финансовую модель, в течение пяти-шести лет предприятие должно окупиться», — говорит руководитель компании «Белес-Агро» Мурат Жакибаев.

Местные сельхозпроизводители полностью обеспечивают завод необходимым сырьем, в последние два года в области был хороший урожай масличных культур.

Официальную презентацию обновленного завода посетили аким ЗКО Алтай Кульгинов, его заместители и другие официальные лица.

«У компании есть перспективы дальнейшего развития. Есть запас по пару, и здесь можно построить теплицу, закуплено оборудование для производства маргарина и жиров. Компания не стоит на месте, и аким области заверил, что мы будем оказывать поддержку для развития таких бизнесменов и далее. В первую очередь, финансовыми ресурсами для закупа сырья и прочего», — сказал первый заместитель акима ЗКО Игорь Стексов.

С новым запуском завода более ста сельчан из находящихся вблизи поселков Аксуат, Пойма получили новые рабочие места.

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