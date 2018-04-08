Актюбинские предприниматели открывают цеха в исправительных колониях
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе прошла первая выставка продукции, произведенной в актюбинских колониях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе прошла первая выставка продукции, произведенной в актюбинских колониях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Большая часть продукции был представлена филиалом РГП «Енбек-Актобе» в виде металлоконструкций, пластиковых окон, брусчастки, швейных изделий. Также были представлены произведения ручной работы из дерева — это сувениры, иконы, деревянная посуда, шахматы, нарды, вешалки, музыкальные инструменты. Горожане буквально на глазах раскупали шахматы ручной работы стоимостью в 40 тысяч тенге, шкатулки по 2−5 тысяч тенге.
По словам предпринимателя Дмитрия Бабенко, два года назад они с женой открыли цех по производству сувениров на территории колонии в городе Жем.
«У нас в цеху работает 11 человек. Есть у нас уникальные мастера, которые могут нанести к примеру на поверхность домбры фотографию человека. Многие из наших работников мастера самоучки, другие научились этому ремеслу в колонии. Продукция выполняется из чистого дерева. Проблемы со сбытом у нас нет», — говорит Д. Бабенко.
Другая предпринимательница Оксана Прокопенко, которая открыла швейный цех на территории жемской колонии, говорит, что развивать бизнес в колонии выгодно.
«В начале у нас был небольшой цех в 50 квадратных метров. Аренда у нас бесплатная, мы оплачиваем только комуслуги и платим зарплату осужденным. Сейчас мы расширили цех до 150 квадратов и закрыли свое производство в Алматы — там аренда помещений дорогая, а здесь практически бесплатно. Занимается пошивом спецодежды, которую реализуем в Алматы», — говорит О. Прокопенко.
Ключевая цель мероприятия — ознакомление бизнеса с возможностями производства, получение дополнительных заказов на продукцию, сделанную руками осужденных, что позволит создать дополнительные рабочие места на территории закрытых учреждений и увеличить трудозанятость осужденных.
«Наша задача максимально трудоустроить их, дать образование. Для этого в колониях созданы 2 колледжа, где осужденных обучают таким профессиям как токарь, газоэлектросварщик, слесарь, строитель. На территории колоний есть свободные помещения, которые предприниматели могут взять в аренду. На сегодня там работают 16 цехов», — сказал аким.
По завершению выставки были заключены меморандумы между РГП «Енбек-Актобе» и 60 предприятиями области по поставке различных товаров, произведенных в колониях. Общая сумма меморандумов составила 35 млн тенге.
По словам первого заместителя РГП «Енбек» Марата Салина, подобные меморандумы позволят увеличить производства и создать новые рабочие места для заключенных. Те в свою очередь работая и накапливая средства, будут иметь свой небольшой капитал, который поможет им в первое время и оградит от преступлений на свободе.
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