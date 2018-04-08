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09:24 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан спустя шесть лет возобновил поставки газа в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан. На первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы соседней страны. Об этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».

Источник: Sputnik

Поставки начались благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы по их возобновлению были проведены в кратчайшие сроки.

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Напомним, поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.

По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.

Поставки газа будут осуществляться по двум ниткам газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров газа в час.

Контракт по купле-продаже природного газа на 2018 год был подписан главами компаний «Таджиктрансгаз» и «Узтрансгаз» в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта.

В рамках контракта будет поставлено около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов. В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия Таджикистана.

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