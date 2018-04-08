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10:41 (мск), источник: Sputnik.by

Сербия купит у Беларуси истребители МиГ-29

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сербия прорабатывает вопрос покупки у Беларуси нескольких истребителей МиГ-29, заявил министр обороны балканской страны Александр Вулин в интервью телеканала «Прва».

Источник: Sputnik.by

Самолеты и вертолеты

По его словам, Сербия усилит свои вооруженные силы новыми российскими вертолетами. В частности, балканская армия приобретет четыре транспортные Ми-17 и четыре боевые Ми-35.

Вулин добавил, что в ближайшее время будут проработаны технические детали и подписан договор с белорусской стороной о приобретении нескольких истребителей МиГ-29.

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Министр сказал, что сербская армия старается получить хорошее оснащение и новое вооружение.

«Именно потому, что мы очень хорошо знаем, какова ценность мира, мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию», — отметил Вулин.

Дорогой гость из Минска

В конце марта президент Сербии Александр Вучич пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить с визитом Белград.

Президент Беларуси провел позднее встречу со спецпредставителем президента Сербии Небойшей Стефановичем.

Тогда глава государства отметил, что у Беларуси и Сербии блестящие отношения, а страны хорошо знают друг друга.

Стефанович заявил после встречи с Лукашенко, что передал ему личное приглашение посетить с официальным визитом Сербию от Вучича.

«Для нас это будет очень важный визит. Мы будем встречать Александра Лукашенко как самого дорогого гостя», — сказал спецпредставитель сербского президента.

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