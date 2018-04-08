Сербия купит у Беларуси истребители МиГ-29
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сербия прорабатывает вопрос покупки у Беларуси нескольких истребителей МиГ-29, заявил министр обороны балканской страны Александр Вулин в интервью телеканала «Прва».
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сербия прорабатывает вопрос покупки у Беларуси нескольких истребителей МиГ-29, заявил министр обороны балканской страны Александр Вулин в интервью телеканала «Прва».
Самолеты и вертолеты
По его словам, Сербия усилит свои вооруженные силы новыми российскими вертолетами. В частности, балканская армия приобретет четыре транспортные Ми-17 и четыре боевые Ми-35.
Вулин добавил, что в ближайшее время будут проработаны технические детали и подписан договор с белорусской стороной о приобретении нескольких истребителей МиГ-29.
Министр сказал, что сербская армия старается получить хорошее оснащение и новое вооружение.
«Именно потому, что мы очень хорошо знаем, какова ценность мира, мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию», — отметил Вулин.
Дорогой гость из Минска
В конце марта президент Сербии Александр Вучич пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить с визитом Белград.
Президент Беларуси провел позднее встречу со спецпредставителем президента Сербии Небойшей Стефановичем.
Тогда глава государства отметил, что у Беларуси и Сербии блестящие отношения, а страны хорошо знают друг друга.
Стефанович заявил после встречи с Лукашенко, что передал ему личное приглашение посетить с официальным визитом Сербию от Вучича.
«Для нас это будет очень важный визит. Мы будем встречать Александра Лукашенко как самого дорогого гостя», — сказал спецпредставитель сербского президента.
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