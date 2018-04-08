В Мангистау у браконьеров изъяли 200 килограммов осетровой рыбы
В Мангистауской области с 1 апреля по 31 мая проводится республиканская
В Мангистауской области с 1 апреля по 31 мая проводится республиканская
За два дня акции сотрудники природоохранной полиции задержали двух браконьеров и изъяли у них осетровую рыбу общим весом в 201 килограмм.
3 апреля сотрудниками природоохранной полиции был задержан водитель автомобиля марки ВАЗ 21114. В багажнике машины обнаружили 10 штук рыб осетровых пород общим весом 30 килограммов.
— На трассе близ ХГМЗ в ходе проверки автомобиля «Лада Ларгус» в салоне автомобиля обнаружено 35 штук рыб осетровых пород весом 171 килограмм. По двум фактам ведётся досудебное расследование по статье 339 УК РК, — сказал Есбол Азимбеков, инспектор МПС ДВД Мангистауской области.
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