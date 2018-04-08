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13:27 (мск), источник: Publika.md

Жители Молдовы опробовали новый модернизированный поезд Кишинев-Одесса

Многие граждане решили воспользоваться пасхальными праздниками и уехать из страны. Некоторые отправились в Одессу. Для путешествия они выбрали новый поезд, который пустили по маршруту на прошлой неделе.

Источник: Publika.md

«Еду к другу, давно его не видел. Сейчас праздники, у нас каникулы. А 160 леев за билет — это недорого».

Министерство экономики и инфраструктуры ранее заявило, что в случае необходимости к составу прицепят дополнительные вагоны.

«Это востребованный поезд, с наступлением лета, он станет ещё востребованнее. Многие граждане выбирают этот маршрут. Мы позаботимся о том, чтобы у всех был доступ к более комфортному транспорту».

Новый поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. С кишинёвского вокзала он отправляется в 6:57 утра. Стоимость билетов варьируется от 151 до 167 леев.

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