Жители Молдовы опробовали новый модернизированный поезд Кишинев-Одесса

«Еду к другу, давно его не видел. Сейчас праздники, у нас каникулы. А 160 леев за билет — это недорого».



Министерство экономики и инфраструктуры ранее заявило, что в случае необходимости к составу прицепят дополнительные вагоны.



«Это востребованный поезд, с наступлением лета, он станет ещё востребованнее. Многие граждане выбирают этот маршрут. Мы позаботимся о том, чтобы у всех был доступ к более комфортному транспорту».



Новый поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. С кишинёвского вокзала он отправляется в 6:57 утра. Стоимость билетов варьируется от 151 до 167 леев.