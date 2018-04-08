В Уфе десятки домов останутся без воды
В Уфе в Октябрьском районе 10 и 12 апреля будут проведены ремонтные работы, в связи с чем десятки домов останутся без холодной воды.
В Уфе в Октябрьском районе 10 и 12 апреля будут проведены ремонтные работы, в связи с чем десятки домов останутся без холодной воды.
Так, 10 апреля в период с 14.00 ч. до 22.00 ч. будет отключена холодная вода в домах по следующим адресам:
ул. Российская 171/1, Б. Тюлькина, 4, 4/1, ул. Российская 167/2, Б. Давлеткильдеева, 5/2.
12 апреля жители района снова останутся без воды, однако отключение произойдет уже по другим адресам:
ул. Российская 159,161,161/1,161/2,161/3,163, 163а, 163б, 163 В, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167,167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171 В, Б. Тюлькина 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, Б. Давлеткильдеева 3/1, 3/2, 5/1.
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