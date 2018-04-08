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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Украины в 2018 году получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше денег, чем планировалось ранее. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития.

Источник: РИА Новости

Согласно предыдущему прогнозу министерства, Украина планировала получить от МВФ транш в 3,5 миллиарда долларов. Однако вместо этого сумма от Фонда составит 1,5 миллиарда долларов.

Поступления от МВФ запланированы на 2019−2021 годы: в 2019 году это должно быть два миллиарда долларов (ранее планировалось 4,4 миллиарда), в 2020 — 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения.

Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в среду, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысит цены на газ, «народ поднимется и сметет власть».

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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