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20:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Рокфеллеры и Сорос приподняли биткоин

Основные криптовалюты на торгах 8 апреля отметились ростом после сообщений об интересе к таким активам традиционных инвесторов Уолл-Стрит. Об этом пишет Business Insider.

ЦБ: $ 57.8332   +0.25 € 70.7069   +0.11 ММВБ: $ 58.1275   +0.42 € 71.3850   +0.77
Источник: Reuters

Так, биткоин дорожал на 2,1 процента до 7 047 долларов, Ethereum поднимался выше 400 долларов, прибавив в цене 3,6 процента.

К росту рынок перешел на фоне сообщений об интересе фонда Джорджа Сороса и основанной Рокфеллерами компании Venrock. Последняя 6 апреля объявила о партнерстве с венчурной компанией CoinFund, которая занимается инвестициями в криптоиндустрию.

В этот же день Bloomberg сообщил, что Soros Fund Management намерен заняться криптовалютным трейдингом. Сам Джордж Сорос в январе называл биткоин финансовым пузырем.

По мнению управляющего партнера Full Tilt (специализируется на криптоинвестициях) Энтони Помплиано, такое внимание поддерживает рынок. «Радостно видеть, что компании с историческим опытом Сороса и Рокфеллера начинают получать доступ к блокчейну и криптовалютам. Надеюсь, в них будет вливаться все больше институционального капитала, что приведет к более зрелому и сложному рынку», — сказал Помплиано.

В течение предыдущей недели криптовалюты дешевели после новостей о намерениях крупных технологических компаний запретить рекламу цифровых денег и операций с ними.

С начала 2018 года криптовалюты переживают падение. Так, биткоин в феврале подешевел до 5,9 тысячи долларов, опустившись до этой отметки с декабрьских максимумов почти в 20 тысяч долларов. Ethereum в середине января достигал рекордной стоимости 1,3 тысячи долларов, к середине февраля он снизился до 800 долларов и продолжил падение. XRP (Ripple), переживший в январе взлет до исторических максимумов в почти четыре доллара в том же месяце подешевел до одного доллара, а к началу апреля упал до 49 центов.

Кто и как наживается на добытчиках биткоинов
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15 марта© Ньюстюб
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