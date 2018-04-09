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01:24 (мск), источник: Известия

Штрафы за задержку рейсов значительно вырастут

Санкции для авиаперевозчиков могут увеличиться в 14 раз.

Источник: Reuters

В преддверии нового «высокого» чартерного сезона Минтранс России завершает работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Впервые с 2000 года планируется повысить штрафные санкции за задержку вылета. В траспортном ведомстве склоняются к решению увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель. Впрочем, в любом случае размер штрафа не сможет превысить 50% стоимости перевозки.

Сейчас санкции за задержку рейса по вине авиакомпании незначительны.

За каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей. При этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета. В итоге некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.

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Задержка на миллион

По словам нескольких источников «Известий», знакомых с ситуацией, в Минтрансе продолжается внутриведомственное согласование проекта поправок в Воздушный кодекс. Эта работа будет завершена в течение нескольких недель. В текущей версии документа речь идет об увеличении размера штрафа почти в 14 раз — до 339 рублей. Эта цифра рассчитана с учетом роста цен с 2000 года — когда был установлен ныне действующий размер неустойки.

Источник, близкий к Минтрансу, подтвердил «Известиям», что вопрос находится в процессе обсуждения.

В любом случае штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Роспотребнадзор предложил распространить на гражданскую авиацию норму закона «О защите прав потребителей» о неустойке за задержку предоставления услуги. Если это произойдет, штраф составит 3% от цены билета за каждый час отсрочки. Такая позиция ведомства зафиксирована в протоколе совещания, состоявшегося в феврале в Минтрансе (копия документа имеется у «Известий»). Аналогичная норма уже сегодня действует в Казахстане.

В ходе февральского совещания была также приведена позиция Совета Федерации. Речь идет о фиксированном размере штрафа — 100 рублей. Это предложение поддержали представители «Аэрофлота» и авиакомпании «Сибирь». Совет Федерации уже внес в Госдуму соответствующий законопроект.

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Правильный борт

В Минтрансе и Роспотребнадзоре не смогли предоставить «Известиям» оперативные комментарии.

Председатель Экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике, сенатор Игорь Фомин уверен, что ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов.

— Не секрет, что именно туристические чартеры часто задерживаются по вине авиакомпаний. Считаю, что норма, направленная на рост штрафных санкций, будет работать, — заявил «Известиям» Игорь Фомин. — Сейчас их размер явно недостаточен. Но в этом вопросе обязательно нужно найти компромиссное решение. Слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты. На мой взгляд, штраф в 100 рублей уже будет ощутимым наказанием.

По мнению заместителя председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, 100 рублей — достаточный размер неустойки. Но целесообразно предусмотреть возможность ежегодной индексации этого показателя в связи с инфляцией.

По действующему законодательству, при переносе рейса пассажиру предоставляется стандартный набор услуг: горячее питание, напитки, возможность телефонного звонка. При задержке вылета более чем на шесть часов — также место в гостинице.

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