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01:43 (мск), источник: Известия

Россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей

Чаще всего к фискальному вычету предъявлялись расходы на покупку недвижимости.

Источник: Известия

В прошлом году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды, рассказали «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Чтобы получить фискальный дисконт, граждане предъявили расходы за 2016 год в размере 1,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что популярность вычетов растет вместе с повышением финансовой грамотности, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.

Налоговый вычет в прошлом году получили 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

В 2017 году россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016 год на 1,406 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Таким образом, в 2017 году граждане сэкономили 182,85 млрд рублей, а в 2016-м — 166,45 млрд рублей. Как пояснили «Известиям» в ФНС, часть денег может быть возвращена налогоплательщикам на счет, а часть послужит уменьшением налогооблагаемой базы при наличии доходов, налог с которых должен быть уплачен.

Справка «Известий»

Граждане могут возместить часть расходов на покупку жилья, проценты по ипотечному кредиту или траты на образование и лечение, предъявив их к налоговому вычету. Сумма вычета не превысит уплаченный за год НДФЛ (13%). Его можно получить деньгами на счет или же работодатель выплатит зарплату целиком, не вычитая НДФЛ, — но для этого ему надо предоставить справку из налоговой.

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В 93% случаев россияне претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%. По данным ФНС, в 2017 году россияне предъявили к вычету расходы на имущество на 1,31 трлн рублей и таким образом сэкономили 170,78 млрд рублей.

Основания для имущественного вычета делятся на две основные категории: расходы, связанные со строительством и приобретением недвижимости, и доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, пояснила старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании «Делойт» в СНГ Любовь Фабиянская.

Первый вид вычета позволяет уменьшить облагаемую НДФЛ базу на сумму расходов на приобретение жилья и ограничен 2 млн рублей. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке или на ремонт, тогда максимальная сумма расходов к вычету составит 3 млн рублей. По оценке аналитического центра «Дом.рф», за счет имущественного вычета при покупке жилья в ипотеку экономия может составить до 20% от его стоимости. Но многое зависит от цены квартиры, срока кредита и ставки по нему. Если сумма уплаченного НДФЛ за последний год меньше максимально возможного вычета, остаток средств переносится на следующий год, пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

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Второй вид вычета применяется, когда гражданин продает имущество, если оно находилось в собственности меньше установленного законом срока. Для движимого имущества — это три года. Для недвижимого — пять лет, если квартира куплена в 2016 году или позднее, и три года во всех остальных случаях, отмечает Любовь Фабиянская.

К примеру, если гражданин заработал за год 3 млн рублей, уплатил с них 13% налога (390 тыс.) и продал квартиру, которую недавно купил, он может получить вычет на 1 млн рублей. Налоговая вычтет эту сумму из 3 млн дохода и пересчитает НДФЛ от 2 млн рублей (260 тыс.). Разницу — 130 тыс. рублей гражданин может получить на счет или не платить НДФЛ на эту сумму в текущем году. Для других видов имущества такой вычет составит не 1 млн, а 250 тыс. рублей.

К социальному же вычету предъявляют расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, а также расходы на благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни. В прошлом году граждане заявили о тратах в 2016-м на эти цели 86,25 млрд рублей и получили вычет на 10 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее.

Рост популярности социальных вычетов объясняется сразу несколькими факторами, считает руководитель проекта по финансовой грамотности «Финшок.рф» Ольга Дайнеко.

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Клиники и вузы стали активно упоминать в рекламе информацию о вычетах, люди больше «считают деньги» после кризиса, таким образом, социальные вычеты по популярности быстро догоняют имущественные, пояснила Ольга Дайнеко.

Пользоваться налоговыми вычетами стали чаще еще и из-за развития электронных госсервисов. На официальном сайте госуслуг в открытом доступе предоставлена подробная инструкция по оформлению необходимых документов и форме их подачи. А при наличии авторизованного личного кабинета подать документы можно в режиме онлайн, не выходя из дома.

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