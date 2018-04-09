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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна судьба проекта МММ после смерти Мавроди

Администрация финансовой пирамиды МММ объявила о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди. Об этом со ссылкой на сообщение руководства пирамиды передает нигерийское издание Premium Times.

ЦБ: $ 58.5714   +0.74 € 71.8847   +1.18 ММВБ: $ 60.1575   +1.98 € 74.0850   +2.71
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По словам руководителей МММ, после кончины Мавроди продолжать деятельность нет смысла, так как нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.

«Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий», — говорится в сообщении.
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Как отмечает Premium Times, в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли крупные суммы денег. Некоторые из участников до последнего верили в возможность получить прибыль и активно обсуждали свое участие в пирамиде в социальных сетях.

62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации после жалобы на боли в области сердца.

Финансовая пирамида МММ действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.

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