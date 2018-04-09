Стала известна судьба проекта МММ после смерти Мавроди

По словам руководителей МММ, после кончины Мавроди продолжать деятельность нет смысла, так как нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.
«Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий», — говорится в сообщении.
Как отмечает Premium Times, в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли крупные суммы денег. Некоторые из участников до последнего верили в возможность получить прибыль и активно обсуждали свое участие в пирамиде в социальных сетях.
62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации после жалобы на боли в области сердца.
Финансовая пирамида МММ действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.
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